Первые банкоматы Сбера в ДНР и ЛНР начнут работать в ближайшие дни
11:12 05.06.2024
В ближайшие дни первые десять банкоматов Сбера начнут работать на новых российских территориях – в Луганске, Донецке и Макеевке. Об этом сообщает пресс-служба банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
1 июля общее количество банкоматов Сбера в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств. «В июне мы запустим три полноформатных отделений в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и др.) в городах ДНР и ЛНР, – добавили в пресс-службе. – Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов. Клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка СберБанк Онлайн, запустим продукты для юрлиц».
В Сбере планируют до конца года активно развивать присутствие в ДНР и ЛНР, а также запустить работу в Запорожской и Херсонской областях.
НОВОСТИ
- 11:32 05.06.2024
- Молодежь в финском приграничье с РФ не видит перспектив своих регионов — опрос
- 11:20 05.06.2024
- Возле посольства США в Ливане произошла перестрелка между военными и сирийцем
- 11:05 05.06.2024
- Объем ФНБ на 1 июня составил 12,7 трлн руб. — Минфин РФ
- 11:00 05.06.2024
- 11 человек ранены, ребенок погиб из-за артобстрела ВСУ села в Запорожской области
- 10:32 05.06.2024
- США не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину — Белый дом
- 10:20 05.06.2024
- В Японии зафиксировали рекордно низкую рождаемость в 2023 году
- 10:05 05.06.2024
- В Мексике проигравший кандидат от оппозиции требует пересчета голосов на 80% участков
- 10:00 05.06.2024
- Космонавт Олег Кононенко стал первым землянином, суммарно пробывшим в космосе тысячу суток
- 09:32 05.06.2024
- США выделят Украине $50 млрд, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок - FT
- 09:30 05.06.2024
- В Сбере отмечают желание опытных специалистов по искусственному интеллекту вернуться в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать