Первые банкоматы Сбера в ДНР и ЛНР начнут работать в ближайшие дни

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В ближайшие дни первые десять банкоматов Сбера начнут работать на новых российских территориях – в Луганске, Донецке и Макеевке. Об этом сообщает пресс-служба банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

1 июля общее количество банкоматов Сбера в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств. «В июне мы запустим три полноформатных отделений в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и др.) в городах ДНР и ЛНР, – добавили в пресс-службе. – Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов. Клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка СберБанк Онлайн, запустим продукты для юрлиц».

В Сбере планируют до конца года активно развивать присутствие в ДНР и ЛНР, а также запустить работу в Запорожской и Херсонской областях.