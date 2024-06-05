0
0
32
НОВОСТИ

Первые банкоматы Сбера в ДНР и ЛНР начнут работать в ближайшие дни

11:12 05.06.2024

В ближайшие дни первые десять банкоматов Сбера начнут работать на новых российских территориях – в Луганске, Донецке и Макеевке. Об этом сообщает пресс-служба банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

1 июля общее количество банкоматов Сбера в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств. «В июне мы запустим три полноформатных отделений в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и др.) в городах ДНР и ЛНР, – добавили в пресс-службе. – Помимо этого, в июне начнут работать 16 мобильных офисов. Клиентам будут доступны все основные продукты банка: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, установка СберБанк Онлайн, запустим продукты для юрлиц».

В Сбере планируют до конца года активно развивать присутствие в ДНР и ЛНР, а также запустить работу в Запорожской и Херсонской областях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 05.06.2024
Молодежь в финском приграничье с РФ не видит перспектив своих регионов — опрос
0
68
11:20 05.06.2024
Возле посольства США в Ливане произошла перестрелка между военными и сирийцем
0
94
11:05 05.06.2024
Объем ФНБ на 1 июня составил 12,7 трлн руб. — Минфин РФ
0
111
11:00 05.06.2024
11 человек ранены, ребенок погиб из-за артобстрела ВСУ села в Запорожской области
0
109
10:32 05.06.2024
США не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину — Белый дом
0
163
10:20 05.06.2024
В Японии зафиксировали рекордно низкую рождаемость в 2023 году
0
191
10:05 05.06.2024
В Мексике проигравший кандидат от оппозиции требует пересчета голосов на 80% участков
0
202
10:00 05.06.2024
Космонавт Олег Кононенко стал первым землянином, суммарно пробывшим в космосе тысячу суток
0
176
09:32 05.06.2024
США выделят Украине $50 млрд, если ЕС продлит санкции против РФ на неопределенный срок - FT
0
238
09:30 05.06.2024
В Сбере отмечают желание опытных специалистов по искусственному интеллекту вернуться в Россию
0
222

Возврат к списку