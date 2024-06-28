В ФРГ арестованы четыре человека по делу о поставках в РФ люксовых автомобилей
16:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека арестованы в Германии по делу о нелегальных поставках люксовых автомобилей в Россию. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя таможенного управления Франкфурта-на-Майне.
Таможенники обыскали около 20 объектов в районе города Оффенбах-ам-Майн, а также в Ашаффенбурге. Арестованные — 40-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 39 до 44 лет. Они подозреваются в нарушении действующего эмбарго ЕС против России.
«Конкретно они, вопреки соответствующим предписаниям эмбарго, с конца 2022 года до сегодняшнего дня продали и, соответственно, переправили в Россию более 170 люксовых автомобилей», — отметили в таможне. Ее сотрудники изъяли у подозреваемых около 300 тыс. евро наличными, документацию, конфисковали пять дорогостоящих машин. Кроме того, наложен арест на активы на сумму около 13,3 млн евро.
В четверг прокуратура Кайзерслаутерна сообщила, что таможенники провели обыски в офисах нескольких автодилеров из-за подозрений в поставках в РФ в обход санкций десятков люксовых автомобилей на общую сумму в «миллионы евро». Обыски проходили 26 июня в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Гермерсхайм, следователи посетили не менее семи офисов и частных владений.
Расследование против подозреваемых велось несколько месяцев. Прокуратура утверждает, что поставщики «осознанно и наперекор истинному положению вещей» сообщали таможенникам, что автомобили будут доставлены в Казахстан, Киргизию, Белоруссию или Турцию, но в итоге они оказывались в России. Как следователи смогли установить факт поставок в РФ, не уточняется.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать