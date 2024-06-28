В ФРГ арестованы четыре человека по делу о поставках в РФ люксовых автомобилей

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека арестованы в Германии по делу о нелегальных поставках люксовых автомобилей в Россию. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя таможенного управления Франкфурта-на-Майне.

Таможенники обыскали около 20 объектов в районе города Оффенбах-ам-Майн, а также в Ашаффенбурге. Арестованные — 40-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 39 до 44 лет. Они подозреваются в нарушении действующего эмбарго ЕС против России.

«Конкретно они, вопреки соответствующим предписаниям эмбарго, с конца 2022 года до сегодняшнего дня продали и, соответственно, переправили в Россию более 170 люксовых автомобилей», — отметили в таможне. Ее сотрудники изъяли у подозреваемых около 300 тыс. евро наличными, документацию, конфисковали пять дорогостоящих машин. Кроме того, наложен арест на активы на сумму около 13,3 млн евро.

В четверг прокуратура Кайзерслаутерна сообщила, что таможенники провели обыски в офисах нескольких автодилеров из-за подозрений в поставках в РФ в обход санкций десятков люксовых автомобилей на общую сумму в «миллионы евро». Обыски проходили 26 июня в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Гермерсхайм, следователи посетили не менее семи офисов и частных владений.

Расследование против подозреваемых велось несколько месяцев. Прокуратура утверждает, что поставщики «осознанно и наперекор истинному положению вещей» сообщали таможенникам, что автомобили будут доставлены в Казахстан, Киргизию, Белоруссию или Турцию, но в итоге они оказывались в России. Как следователи смогли установить факт поставок в РФ, не уточняется.