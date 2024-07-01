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В Камбодже заявили о планах экстремистов сформировать правительство в изгнании

12:05 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Сената парламента Камбоджи, глава правящей Народной партии Камбоджи (НПК) Хун Сен выступил с утверждением, что экстремисты хотят сформировать правительство страны в изгнании. Слова политика приводит газета Khmer Times.

«Экстремистские группы инициируют [создание] правительства в изгнании за рубежом, чтобы противостоять законному правительству и разрушить мир и безопасность камбоджийского народа», — заявил он. Политик не указал, какие именно силы участвуют в реализации этих планов, отметив, что они скрываются за границей, а об их планах стало известно в результате утечки информации.

Хун Сен подчеркнул, что власти Камбоджи не станут мириться с формированием незаконного правительства и не позволят его членам действовать на территории страны. «Я хотел бы подтвердить, что любая политическая партия или организация в Камбодже, которая имеет с ним (правительством в изгнании — прим. ТАСС) связи, должна быть распущена, чтобы обеспечить защиту национальных интересов», — сказал политик.

Как указали в главной оппозиционной партии «Свеча», которую в 2023 году не допустили к участию в выборах в нижнюю палату камбоджийского парламента, послание Хун Сена должно послужить предупреждением для политических активистов, выступающих против действующей власти.

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