Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики РФ
17:00 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает главными ограничениями для развития экономики России нехватку рабочей силы, а также сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям. Об этом она заявила на Финансовом конгрессе Банка России.
«Я бы выделила сейчас три типа ограничений, они взаимосвязаны. Это рабочая сила. [Кроме того], ситуация показывает нам, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем, и рост может быть только за счет производительности труда, а производительность труда это технологии. И для нас ограничение — это доступ к технологиям, собственное технологическое развитие. И для всего этого, конечно, нужны инвестиции, нужны долгосрочные источники финансирования инвестиций. И мне кажется, как раз вот на эти ограничения нам нужно всем обратить внимание, в том числе в финансовом секторе», — сказала глава ЦБ.
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