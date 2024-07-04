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ФРГ в 2025 году возьмет до 40 млрд евро кредитов, чтобы профинансировать бюджет — Spiegel

11:20 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ в 2025 году возьмет кредиты на сумму в размере почти 40 млрд евро, чтобы профинансировать бюджетные расходы. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.

В Германии продолжаются переговоры между правящими партиями коалиции о бюджете на 2025 год. Изначально планировалось, что его согласуют к 3 июля, но из-за разногласий между партиями крайний срок перенесли на 17 июля. Ранее молодежное крыло коалиционной Свободной демократической партии (СвДП) даже пригрозило прекратить поддержку правительства из-за несогласия с позицией социал-демократов, что, как писали СМИ, могло бы вызвать правительственный кризис.

По данным Spiegel, министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) подготовил проект бюджета, который предусматривает до 40 млрд евро заимствований. Это больше, чем позволяет бюджетное правило (оно ограничивает сумму кредитов текущими показателями ВВП). Формально это не будет нарушением закона, поскольку кредиты сверх дозволенных по существующим критериям обеспечены государственными активами, отмечает издание.

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