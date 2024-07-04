Сбер предложил создать в ЕАЭС площадку для обсуждения климата, зеленой экономики и устойчивого развития

12:50

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова выступила на пленарном заседании Евразийского интеграционного форума «Стратегия опережающего развития». Темой дискуссии стало сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь» как перспективной формы экономического взаимодействия на пространстве Большой Евразии.

В своем докладе Татьяна Завьялова отметила, что говорить о продуктивном экономическом и стратегическом взаимодействии стран возможно только с учетом вопросов климата, экологии и социальной ответственности. Эти темы объединяют как государства, так и бизнес-структуры на всей территории Большой Евразии.

«Сейчас климатические изменения актуальны как никогда и все больше влияют на экономику разных стран. Мы наблюдаем нарастание стихийных бедствий в мире – пожаров, наводнений, засухи, тайфунов, ураганов. В ближайшие годы число таких катаклизмов может увеличиться в пять раз. Рост ущерба экономик стран от климатических изменений оценивается в 1,5 трлн долл. ежегодно на горизонте до 2050 года. Это примерные цифры, но, судя по происходящим изменениям климата в мире, они вряд ли будут меньше», – отметила Татьяна Завьялова.

По ее словам, 25% суши или 40% продуктивной площади Земли также будут подвержены опустыниванию. Это может привести к обострению продовольственной безопасности в мире, доступа к чистой воде и, как следствие, к вынужденной климатической миграции. Проблема дефицита водных ресурсов и засух актуальна и для стран ЕАЭС, и их ближайших соседей, например, Китая. Поэтому борьба с изменениями климата и их последствиями – не только насущная проблематика для стран, но и связующая тема для проектов, в том числе в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

«Зеленая повестка стран ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь» имеют много точек соприкосновения в рамках устойчивого развития, – считает Татьяна Завьялова. – Я предлагаю и дальше двигаться по этому пути, активно привлекая представителей Китая, чей опыт бесценен, ведь сегодня КНР мировой лидер в вопросах устойчивого развития. Странам Большой Евразии также необходимо координироваться в вопросах борьбы с изменением климата и в выборе мер по адаптации к уже существующим изменениям».

Татьяна Завьялова подчеркнула, что странам ЕАЭС необходимо совместно решать такие глобальные вопросы и для этого следует создать единую интеграционную площадку. Спикер напомнила, что недавно Сбер выступил с инициативой по созданию постоянной площадки БРИКС по устойчивому развитию и климату. Страны БРИКС официально утвердили статус Контактной группы по климату и устойчивому развитию, концепция которой была разработана по инициативе Минэкономразвития России. По мнению спикера, эти инициативы можно расширить на все пространство ЕАЭС.

«Одной из ключевых задач может стать создание координационного центра практик, решений, стандартов и экспертизы широкого круга стейкхолдеров под патронажем представителей ЕАЭС по климату, зеленой экономике и устойчивому развитию. Например, можно создать Климатический клуб, где будут обсуждаться актуальные задачи повестки», – предложила Татьяна Завьялова.

Среди актуальных вопросов устойчивого развития для ЕАЭС Татьяна Завьялова в том числе назвала обеспечение энергетической безопасности, включая развитие чистой энергетики и повышение энергоэффективности производства, а также обеспечение экономического роста стран союза за счет использования торговых и транзитных возможностей на пространстве объединения. Кроме того, важно наладить совместную работу по разработке, внедрению и обмену зелеными технологиями, что будет также способствовать укреплению технологического суверенитета стран ЕАЭС и их партнеров.

«Сегодня цифровизация и устойчивое развитие неразрывно связаны, поэтому одним из перспективных направлений сотрудничества является обеспечение свободного трансфера зеленых технологий, в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта (AI), – считает Татьяна Завьялова. – AI-решения уже сейчас активно применяются практически во всех сферах устойчивого развития, а с учетом глобального масштаба целей повестки, мы считаем, что при реализации инновационных проектов в области климата и экологии необходимо придерживаться технологической нейтральности. Такой подход обеспечит равный доступ к решениям и беспристрастную оценку проектов стран на международном уровне».

В завершении выступления Татьяна Завьялова пригласила заинтересованные страны и компании к участию в разрабатываемых Сбером двух перспективных инициативах: создании открытой библиотеки AI-сервисов для решения задач устойчивого развития и форсайте зеленых технологий. Это первое большое высокотехнологичное исследование в России, в результате которого Сбер опишет национальные и международные тренды в области ESG.