Первые жители СберСити в Рублево-Архангельском получили ключи от квартир
14:42 04.07.2024
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Фото пресс-службы АО СЗ «Рублево-Архангельское»
В квартале В10 распложено 168 квартир общей площадью более 21 тыс. квадратных метров. Все жилье продается с отделкой и оборудовано системой «умный дом», которая предусматривает заранее созданные сценарии. Например, сценарий «Я дома» позволяет включить освещение в прихожей, активировать работу датчиков движения в коридорах и санузлах для автоматического адаптивного освещения в зависимости от времени суток, запустить подогрев полов, а также климатические системы в комнатах и кухне. Это позволяет поддерживать заданную температуру и обеспечивать индивидуальный климат в каждой из комнат. При этом сценарии можно менять и подстраивать под себя, а также создавать новые для дополнительного удобства. Элементами «умного дома» можно управлять как с помощью привычных устройств (настенных выключателей, панелей управления и сценарных кнопок), так и в мобильном приложении и голосом с помощью AI-помощника Салют.
Работы по благоустройству придомовой территории В10 завершены. Пространство разделено на ряд обособленных зон для семейного или уединенного отдыха, работы на воздухе, занятий спортом и детских игр. Просторный двор, закрытый от машин, оформлен в эко-стиле.
Каждый квартал СберСити будет со своим природным колоритом. Авторские ландшафтные решения В10 напоминают флору Карелии: насыпные холмы, хвойные растения, разноуровневое озеленение, приближенное к естественному природному рельефу. Рядом с В10 расположен парк и ручей с крупными натуральными камнями из Карелии и водными каскадами.
В СберСити предусмотрена комплексная инфраструктура для многопоточной сортировки мусора. Во всех квартирах будут диспоузеры – кухонные измельчители пищевых отходов. В каждом дворе устанавливаются инлеты – специальные приемные устройства вакуумной системы мусороудаления. Также на территории района организован раздельный сбор мусора: бумага, пластик, стекло, металл.
Рядом с кварталом В10 ведется активное строительство детского сада для 350 малышей, а также школы на 1030 учеников. После завершения строительства детсад и школу передадут в городскую собственность.
В ближайшее время для жителей СберСити запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская» и «Строгино». В конце 2027 года ожидается открытие станции метро «Рублево-Архангельское», подземный переход соединит ее с центральным офисом компаний-партнеров Сбера. Развитие дорожной сети СберСити предусматривает строительство автомобильного моста на Рублевское шоссе. Это позволит добираться до центра Москвы быстрее.
Новый район также включили в водную транспортную систему Москвы: будущая сеть речных электротрамваев получит остановку под названием «СберСити» и свяжет Рублево-Архангельское с разными районами Москвы. СберСити расположен почти в равной удаленности от двух основных аэропортов города – Внуково (30 км) и Шереметьево (24 км). Жители СберСити смогут переключаться с природы на мегаполис, выбирая подходящий способ передвижения в зависимости от времени суток, сезона или настроения.
В СберСити создается полноценная городская инфраструктура для жизни: будет построено 16 детских садов, 8 школ, появятся филиалы ведущего университета страны, 2 поликлиники, гериатрическая резиденция. Жители смогут жить, работать и отдыхать рядом с домом.
«СберСити – наш флагманский новаторский проект, воплощающий новое представление о качестве жизни. И мы очень рады вручить первым жителям СберСити ключи от их квартир, – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Нам важно, чтобы все жители получали здесь лучшие условия для жизни и работы. Для этого мы используем экспертизу и технологический потенциал Сбера, накопленные за многие годы. Сейчас на разных стадиях работы у нас находится 1,5 млн кв. м недвижимости из 5 млн кв. м предусмотренных проектом. До конца этого года планируется завершить строительство следующих жилых кварталов. А к концу 2026 года будут построены основные объекты: жилые и офисные здания, центральная площадь, первая школа и детский сад. В дальнейшем – поликлиники, автомобильный мост, набережные вдоль Москвы-реки, ещё больше парков и скверов».
«В СберСити появились долгожданные первые жители, которые в ближайшее время смогут оценить новый образ и качество жизни. Это исторический момент, – отметил генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев. – В прошлом эта территория не была заселена и не имела никакой инфраструктуры. Сейчас в Рублево-Архангельском строится город будущего. Это новая страница в истории Сбера и Москвы. Для нас эти жители как самый первый вкладчик Сбербанка – Николай Кристофари. Они внесли свой вклад в историю и развитие СберСити. В10 – наш первый квартал, и мы постарались создать в нем максимально комфортные условия для жизни».
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