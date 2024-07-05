Сбер: Внедрение продуктов на основе генеративного искусственного интеллекта стало проще, чем сама разработка
10:07 05.07.2024
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Фото пресс-службы Сбера
«Такая быстрая интеграция станет возможной по двум причинам, – указал он. – Во-первых, дальнейшее качественное развитие больших языковых моделей через обучение на большом корпусе знаний из разных областей и дальнейшее дообучение на доменных знаниях, а также рост вычислительной эффективности подобных моделей. Вторая причина – внедрение продуктов на основе генеративного AI стало куда проще, чем сама разработка: чаще всего не нужно обладать специальными знаниями, порог для входа становится минимальным».
Сбер уделяет пристальное внимание революционным (Disrupt) инициативам, за счет которых осуществляется комплексная трансформация бизнес-модели. Управление этой частью портфеля вынесено в отдельный трек с использованием венчурного подхода к распределению ресурсов и одобрению инициатив.
«Мы стараемся быстро тестировать гипотезы бизнеса в рамках этих инициатив ограниченным ресурсом и в случае успеха выдаем дополнительный ресурс для реализации пилотов и тиражирования, – рассказал Александр Ведяхин. – В Disrupt-части портфеля мы сейчас управляем более чем 70 инициативами, 45% которых уже находятся на этапах пилота и тиража. 40% Disrupt-портфеля сейчас направлено на аугментацию наших сотрудников, но мы также активно инвестируем в радикальное изменение клиентского опыта в сегментах B2C (35%) и B2B/G (25%)».
Александр Ведяхин также подчеркнул, что Сбер развивает AI не только чтобы добавить ценности банковскому бизнесу и экосистеме, но и чтобы помочь стране сохранить лидерство по ряду ключевых направлений. Сбер является центром компетенций по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» и стороной соглашения с правительством РФ о развитии высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект».
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