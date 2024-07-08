Никто не может всерьез говорить о намерении РФ напасть на НАТО — Орбан

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни один серьезный человек не может говорить о намерении России напасть на НАТО. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

«Ни один серьезный человек не может говорить о том, что Россия намеревается напасть на НАТО», — сказал Орбан. По его оценке, это в принципе невозможно ни для одной страны в мире, поскольку Североатлантический альянс является сильнейшим на планете военным сообществом. С точки зрения премьера, россияне «рациональны, они гиперрациональны». Тем не менее он считает необходимым сохранять сплоченность альянса и соблюдать статью 5 его устава о коллективной обороне.

На Западе неоднократно заявляют о «российской угрозе», а в СМИ даже публиковались «планы» на случай возможного нападения РФ на одну из стран альянса.