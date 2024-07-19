Зеленский принял участие в заседании британского кабмина — Sky News
14:00 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский стал первым за 27 лет лидером, который принял участие в заседании британского кабинета министров. Как передает телеканал Sky News, Зеленский находится в резиденции британского премьер-министра Кира Стармера, который проводит внеочередное заседание своего правительства.
Последний раз подобное случалось в 1997 году. Тогда за овальным столом на Даунинг-стрит, 10 вместе с британскими министрами оказался президент США Билл Клинтон. Произошло это также при правительстве Лейбористской партии, в первый год нахождения у власти Тони Блэра.
Перед заседанием Зеленский встретился со Стармером и министром обороны Джоном Хили. Британский премьер назвал эту встречу «особым моментом», подтверждающим поддержку Лондоном борьбы Украины. Зеленский же призвал британского премьера убедить страны Запада снять ограничения на использование оружия дальнего радиуса действия на удары вглубь РФ.
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