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ВМС КНР сопроводили корабль ВМС Канады в Тайваньском проливе — Минобороны Китая

10:05 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) задействовала ВМС и ВВС для наблюдения и сопровождения фрегата Montreal канадских ВМС, прошедшего 31 июля через Тайваньский пролив. Об этом сообщило Министерство обороны Китая.

«31 июля канадский фрегат Montreal прошел через Тайваньский пролив, что вызвало публичную шумиху. Восточная зона боевого командования НОАК задействовала ВМС и ВВС для сопровождения и наблюдения на протяжении всего процесса [следования канадского судна через пролив]. В результате инцидент был урегулирован в соответствии с законом и [морскими] правилами», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Восточной зоны боевого командования НОАК в мессенджере «Вичат».

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