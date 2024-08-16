15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия переживает тяжелейший период за 30 лет независимости, при действующей власти экономика страны задушена и работает на обслуживание долгов. Об этом заявила исполнительный секретарь молдавского оппозиционного блока «Победа», глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Молдавские спецслужбы не ловят иностранных агентов, эти агенты иностранного влияния в лице президента Майи Санду, спикера парламента [Игоря] Гросу, премьера [Дорина] Речана и остальных деятелей с румынским гражданством заняли руководящие посты и указывают спецслужбам охотиться на настоящих, искренних патриотов Молдовы. Наша страна переживает самый тяжелый период за эти 30 лет независимости. Засевшие в руководстве иностранцы с паспортами соседней страны плевать хотели на развитие нашей экономики, на привлечение инвестиций, на открытие рабочих мест. Наоборот, они душат экономику, они обязывают предпринимателей вносить деньги в партийную кассу PAS (правящая Партия действия и солидарности — прим. ТАСС) под видом пожертвований, а это самый настоящий рэкет», — сказала Гуцул перед началом третьего съезда «Победы», который проходит в Москве.

Глава Гагаузии указала на проблемы ухода крупных иностранных инвесторов, дававших тысячи рабочих мест. По ее словам, дефицит бюджета страны перевалил за 16 млрд леев ($910 млн), внутренний долг приближается к 50 млрд леев ($2,8 млрд), а внешний долг движется к 100 млрд леев (почти $5,7 млрд). Экономика Молдовы работает на обслуживание долгов. Она отметила, что в этой ситуации уничтожают демократию и перекручивают законы под себя единственные враги Молдавии — лично Санду и PAS. Они работают над уничтожением и распродажей активов молдавского государства, считает Гуцул.