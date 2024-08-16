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Европейские страны НАТО наращивают присутствие в Тихом океане — Bloomberg

16:32 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны, входящие в Североатлантический альянс, наращивают присутствие в Тихом океане для поддержки США в случае якобы возможной угрозы Китая. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Италия недавно отправила в Тихий океан авианосец Cavour. Британский авианосец HMS Prince of Wales должен прибыть туда в следующем году. Планы об отправке кораблей также озвучивали Франция, Германия и Нидерланды. Как пишет Bloomberg, необходимость в участии европейских стран возникла на фоне того, что американские корабли задействованы в других регионах мира, к примеру, на Ближнем Востоке, а также на фоне усиления напряженности в отношениях США и ЕС с КНР.

В то же время агентство отметило, что европейские страны, вероятно, смогут лишь дополнять или при необходимости заменять силы США, не претендуя на главенствующую роль. Кроме того, напомнило агентство, члены НАТО обязаны защищать друг друга в случае нападения на одного из участников альянса только в Европе и Северной Америке, но не в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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