Соперничество КНР и США может поставить бизнес Швейцарии на грань катастрофы — Bloomberg

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжающееся противостояние Китая и США может поставить швейцарские компании, поддерживающие тесное сотрудничество с обеими сверхдержавами, перед катастрофическим выбором. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

По его оценкам, стремление Вашингтона усложнить Пекину доступ к высоким технологиям начинает затрагивать бизнес Швейцарии и может нанести ему значительный ущерб. «Главным страхом многих [швейцарских] компаний стало то, что США однажды скажут им остановить передачу технологий [Китаю]», — приводит агентство слова заместителя директора швейцарской ассоциации машиностроительной и электротехнической промышленности Swissmen Жана-Филиппа Коля. По его мнению, в таком случае выбор между США и Китаем стал бы для компаний Швейцарии катастрофой. «Выход [швейцарского бизнеса] из Китая был бы невозможен, и это было бы равносильно „частичной ампутации“ для компании», — поясняет он.