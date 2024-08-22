Израиль удвоил темпы сноса домов палестинцев на Западном берегу реки Иордан

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля с октября прошлого года снесли в два раза больше жилых домов и других построек палестинцев на Западном берегу реки Иордан, чем за тот же период в 2022–2023 годах. Об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях.

Согласно докладу управления, с 7 октября прошлого года было зафиксировано более 1,4 тыс. случаев уничтожения, конфискации или принуждения к сносу принадлежащих палестинцам зданий. В их числе было свыше 500 жилых домов, более 300 построек сельскохозяйственного назначения, свыше 100 санитарно-гигиенических и 200 хозяйственных сооружений.