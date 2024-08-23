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Украинский дрон обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС

11:05 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский дрон-камикадзе, сбитый средствами радиоэлектронной борьбы вблизи Курской АЭС, обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Упавший дрон-камикадзе был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Боевая часть дрона — кумулятивная, представляет собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты», — сказал источник.

На дроне присутствует маркировка «Army of Drones» — это совместный проект Генштаба ВСУ, Минобороны и других ведомств Украины, созданный для развития БПЛА и обеспечения ими ВСУ.

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