Украинский дрон обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский дрон-камикадзе, сбитый средствами радиоэлектронной борьбы вблизи Курской АЭС, обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Упавший дрон-камикадзе был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Боевая часть дрона — кумулятивная, представляет собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты», — сказал источник.

На дроне присутствует маркировка «Army of Drones» — это совместный проект Генштаба ВСУ, Минобороны и других ведомств Украины, созданный для развития БПЛА и обеспечения ими ВСУ.