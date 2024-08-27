Патрушев заявил, что нужно повышать боеготовность ВМФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна повышать боеготовность Военно-морского флота (ВМФ) на фоне ухудшения геополитической обстановки. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Россия как мощная морская держава заинтересована в обеспечении стратегической стабильности в Мировом океане. Однако высокая напряженность военно-политической обстановки в различных районах Мирового океана определяет необходимость расширения возможностей и повышения боеготовности Военно-морского флота», — сказал он на первом заседании Морской коллегии РФ.