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Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 59 — Минздрав региона

17:00 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

59 случаев лихорадки Западного Нила было зарегистрировано в Татарстане с июля этого года, 13 человек остаются в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«По состоянию на 25 августа 2024 года новых подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила нет. Итого за период с 21 июля 2024 года зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 [человек] были госпитализированы. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом», — сказал собеседник агентства.

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