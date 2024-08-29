Снижение цели по инфляции с текущих 4% будет возможно не ранее 2028 г. — ЦБ РФ
14:32 29.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции после ее замедления и стабилизации вблизи 4%. При этом снижение уровня цели возможно не ранее 2028 года, сообщается в материалах ЦБ РФ.
«В случае принятия такого решения оно будет объявлено за несколько лет до изменения. Это позволит минимизировать издержки перехода экономики к новому уровню цели. Банк России продолжит обсуждение этого вопроса с бизнесом, аналитическим и экспертным сообществом, общественными организациями, правительством Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации», — говорится в материалах.
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