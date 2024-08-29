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НОВОСТИ

Греф: Инвестиции в туризм – часть социальной ответственности Сбера

13:31 29.08.2024

Сбер собирается построить на Алтае лучший горнолыжный курорт в мире «Манжерок». Об этом рассказал глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» на крымском курорте Сбера Mriya Resort & SPA, которому в августе исполнилось 10 лет

«Россияне каждый год вывозили 50 млрд долл. за границу. Наша задача – сделать так, чтобы хотя бы половина этих денег оставалась в нашей стране», – отметил он. Сбер, в частности, развивает свой алтайский курорт «Манжерок», рассказал Герман Греф. «Сегодня мы уже построили достаточное количество объектов. Планируем создать 2,5 тыс. номеров гостиничных мест. Международный аэропорт, прекрасная инфраструктура, порядка 200 км горнолыжных трасс – все это будет реализовано в течение ближайших пяти лет», – сообщил он.

Туризм не приносит больших денег, добавил Герман Греф. «Отели окупаются, но мы вкладываем много средств в инфраструктуру вокруг, а это тяжело окупать. Но мы это рассматриваем как наше вложение в страну, как часть нашей социальной ответственности. Эти проекты оказывают огромное влияние на людей, предпринимателей», – подчеркнул глава Сбера.

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