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НОВОСТИ

Глава МИД Турции заявил об опасности ядерной войны из-за Украины

15:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине может перерасти в войну с применением ядерного оружия. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Словении. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«К сожалению, в центре Европы третий год продолжается война между Россией и Украиной. Она несет в себе риск превращения в войну с применением ядерного оружия», — сказал он.

По словам Фидана, Турция выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров о мирном урегулировании конфликта.

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