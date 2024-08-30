Глава МИД Турции заявил об опасности ядерной войны из-за Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине может перерасти в войну с применением ядерного оружия. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Словении. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«К сожалению, в центре Европы третий год продолжается война между Россией и Украиной. Она несет в себе риск превращения в войну с применением ядерного оружия», — сказал он.

По словам Фидана, Турция выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров о мирном урегулировании конфликта.