Глава штаба Харрис назвала ее аутсайдером в предвыборной гонке — Axios
12:05 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США и кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис остается аутсайдером на президентских выборах, несмотря на всплеск интереса к ее персоне с момента вступления в предвыборную гонку. Такое мнение выразила председатель ее предвыборного штаба Джен О’Мэлли-Диллон.
«С тех пор, как вице-президент Харрис вступила в гонку в конце июля, наша (демократов — прим. ТАСС) кампания демонстрирует рекордные показатели по сбору средств, всплеск интереса со стороны волонтеров и энтузиазм в отношении участия в выборах в ноябре этого года, — приводит портал Axios ее слова из доклада о ходе избирательной кампании. — Однако не стоит заблуждаться: мы выходим на финишную прямую гонки в качестве явных аутсайдеров.»
По ее оценкам, у конкурента Харрис, республиканца Дональда Трампа больше поддержки со стороны своих избирателей и «более высокий рейтинг одобрения, чем когда-либо с 2020 года». О’Мэлли-Диллон отметила, что «следующие 65 дней [до выборов] будут очень трудными» для штаба Харрис, и сотрудникам «придется проделать огромную работу, чтобы привлечь избирателей на свою сторону».
Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.
НОВОСТИ
- 13:05 02.09.2024
- США не знают, как при наличии ядерного щита РФ быть с Россией и Белоруссией — Лукашенко
- 13:00 02.09.2024
- Путин назвал губительным для спорта участие трансгендеров в женских состязаниях
- 12:32 02.09.2024
- Газ для Молдавии из ЕС подорожает на 72 евро
- 12:20 02.09.2024
- Провокация Киева в Курской области провалится, РФ разберется с бандитами — Путин
- 12:00 02.09.2024
- В ЕС опасаются, что доминирование мужчин в ЕК станет унижением для Европы — Politico
- 11:38 02.09.2024
- Ежегодный фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве в День города
- 11:32 02.09.2024
- Около 10 тыс. жителей Тувы принимают участие в СВО — Путин
- 11:20 02.09.2024
- Глава МИД Польши высказался за удары по ракетам над Украиной в интересах безопасности — FT
- 11:18 02.09.2024
- На Восточном экономическом форуме Сбер представит сервисы для человека, бизнеса и государства
- 11:05 02.09.2024
- Региональные выборы в ФРГ стали тяжелым ударом для Шольца — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать