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Глава штаба Харрис назвала ее аутсайдером в предвыборной гонке — Axios

12:05 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США и кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис остается аутсайдером на президентских выборах, несмотря на всплеск интереса к ее персоне с момента вступления в предвыборную гонку. Такое мнение выразила председатель ее предвыборного штаба Джен О’Мэлли-Диллон.

«С тех пор, как вице-президент Харрис вступила в гонку в конце июля, наша (демократов — прим. ТАСС) кампания демонстрирует рекордные показатели по сбору средств, всплеск интереса со стороны волонтеров и энтузиазм в отношении участия в выборах в ноябре этого года, — приводит портал Axios ее слова из доклада о ходе избирательной кампании. — Однако не стоит заблуждаться: мы выходим на финишную прямую гонки в качестве явных аутсайдеров.»

По ее оценкам, у конкурента Харрис, республиканца Дональда Трампа больше поддержки со стороны своих избирателей и «более высокий рейтинг одобрения, чем когда-либо с 2020 года». О’Мэлли-Диллон отметила, что «следующие 65 дней [до выборов] будут очень трудными» для штаба Харрис, и сотрудникам «придется проделать огромную работу, чтобы привлечь избирателей на свою сторону».

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.

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