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Рост цены на бензин в России восьмую неделю подряд обгоняет инфляцию - Росстат

19:10 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост стоимости бензина на АЗС восьмую неделю подряд превышает уровень инфляции в России, с начала 2024 года по 23 сентября он составил 7,55% при инфляции в 5,52%, следует из статистики Росстата.

Если на неделе с 9 по 16 сентября разница между инфляцией и ростом цены бензина составляла 1,94 п. п., то с 17 по 23 сентября — 2,03 п. п.

Рост стоимости дизельного топлива на АЗС продолжает оставаться ниже уровня инфляции, с начала года его цена выросла на 3,3%, за неделю с 17 по 23 сентября — на 0,8%.

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