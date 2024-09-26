Повстанцы-туареги, действующие в Мали, получают поддержку от Украины — представитель
15:12 26.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повстанческие группировки туарегов, находящиеся на севере Мали, давно сотрудничают с Украиной, получают от нее поддержку, в том числе обмениваются разведывательной информацией. Об этом заявил заместитель секретаря по внешним сношениям повстанческой коалиции туарегов «Стратегический состав для защиты народа Азавада (CSP-DPA)» Аттай Аг Мохамед.
«У нас имеются давние и разнообразные отношения с Украиной, — заявил он в ответ на вопрос журналистки телеканала France 24 о связях повстанцев с Украиной, о подготовке боевиков украинскими инструкторами, в частности, в области использования БПЛА. — Мы общаемся с самыми разными ведомствами Украины и обсуждаем не только вопросы обмена разведданными». По словам представителя повстанцев, они в свою очередь помогают Украине бороться с ее врагами в Африке.
В августе этого года независимые эксперты подтвердили применение силами специального назначения Украины дронов в боях против армии Республики Мали на ее территории. Об этом сообщил телеканал Afrique Média в сюжете о результатах обследования фрагментов сбитых в небе Мали беспилотников (БПЛА) с маркировкой военных предприятий Украины и США. «Здесь множество ДРГ [диверсионно-разведывательных групп] с Украины, участвующих в тщательно засекреченных операциях против ВС Мали, которые сражаются с террористами», — отмечалось в репортаже телеканала из республики.
Мали, а затем Нигер объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за поддержки ею террористов. Ранее представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов признал причастность Киева к нападению вооруженных террористических группировок на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали, совершенному в конце июля в северо-восточном районе Тинзауатен близ границы с Алжиром.
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