На поддержку льготных кредитов аграриям правительство РФ выделит дополнительные средства

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России из резервного фонда дополнительно выделит 17,4 млрд руб. на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Финансирование из резервного фонда позволит сохранить льготную программу кредитования со ставкой до 3% по инвестиционным займам, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Это даст возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты в отрасли, наращивать объемы производства и увеличивать переработку сельхозпродукции», — говорится в сообщении.