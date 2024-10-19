На поддержку льготных кредитов аграриям правительство РФ выделит дополнительные средства
11:35 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России из резервного фонда дополнительно выделит 17,4 млрд руб. на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
«Финансирование из резервного фонда позволит сохранить льготную программу кредитования со ставкой до 3% по инвестиционным займам, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Это даст возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты в отрасли, наращивать объемы производства и увеличивать переработку сельхозпродукции», — говорится в сообщении.
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