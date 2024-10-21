ХАМАС не будет назначать нового лидера до внутренних выборов в марте 2025 года — ТВ
15:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское движение ХАМАС не планирует назначать преемника убитого Израилем главы политбюро Яхьи Синвара до внутренних выборов, которые намечены на март 2025 года. Об этом сообщил саудовский телеканал Asharq News со ссылкой на источник в движении.
«Движение [ХАМАС] не будет назначать преемника Синвара до тех пор, пока в марте следующего года не пройдут внутренние выборы, если будут необходимые условия», — утверждает неназванный собеседник канала.
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