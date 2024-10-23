В Казани в рамках саммита БРИКС проходит встреча лидеров России и Турции
18:35 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС начал двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лидеры обсудят перспективы развития торгово-экономических связей, а также проект создания международного газового хаба на территории Турции. Предыдущий раз они виделись в Астане в преддверии саммита ШОС в июле. При этом Путин и Эрдоган регулярно созваниваются по телефону — в этом году состоялось 6 таких бесед.
Москва считает перспективным включение Анкары в работу БРИКС, заявил Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Я хочу всех вас поприветствовать в Казани. Я рад, что вы приняли приглашение на нынешнее мероприятие в формате „аутрич“ / „БРИКС плюс“. Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад евразийского континента», — сказал глава российского государства.
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