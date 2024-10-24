РФ должна войти в топ-25 ведущих стран по плотности роботизации к 2030 г. — Силуанов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия к 2030 году должна войти в топ-25 ведущих стран по плотности роботизации, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025–2027 годы.

«Мы планируем войти в число 25 ведущих стран по плотности роботизации, в 7 раз нарастив плотность промышленных роботов. Для этих целей предусмотрены ресурсы от 10 млрд [рублей] в 2025 году до 53 млрд [рублей] в 2027 году», — сказал министр.