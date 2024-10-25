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НОВОСТИ

В плен за неделю сдались 55 украинских военных — МО РФ

14:12 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

55 украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели, в том числе 39 — в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 — в Курской области», — сказали в ведомстве.

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