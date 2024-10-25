В плен за неделю сдались 55 украинских военных — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

55 украинских военнослужащих сдались в плен в течение недели, в том числе 39 — в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 — в Курской области», — сказали в ведомстве.