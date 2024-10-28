0
0
159
НОВОСТИ

В Минюсте РФ назвали важным обязать родителей содержать детей при обучении после школы

12:32 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России считает важным введение для родителей обязанности содержать детей, в том числе через выплату алиментов, при очном обучении после школы. Об этом заявил заместитель министра Всеволод Вуколов на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой.

Вуколов напомнил, что Минюстом подготовлен и опубликован для общественного обсуждения проект федерального закона о внесении дополнений в Семейный кодекс, «которым предлагается обязать родителей содержать детей, обучающихся по очной форме обучения, до его окончания но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, а также детей, достигших 18 лет и не завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования (в школе — прим. ТАСС), но не дольше достижения 19 лет».

«С нашей точки зрения, это очень важно», — подчеркнул Вуколов.

В настоящее время в Семейном кодексе содержится требование к родителям содержать своих несовершеннолетних детей.

Одновременно с этим законопроектом предлагается закрепить уголовную и административную ответственность за неуплату алиментов этой категории детей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 28.10.2024
Ради кредитов под активы РФ Киев передаст Брюсселю контроль над своим ВПК — Совет ЕС
0
51
13:20 28.10.2024
ПВО РФ за сутки сбили 120 украинских беспилотников
0
80
13:05 28.10.2024
Российские войска освободили Цукурино в ДНР
0
106
13:00 28.10.2024
Дания готова к созданию центров для нелегалов в третьих странах — министр
0
106
12:20 28.10.2024
На Украине протестующие против мобилизации начали поджигать почтовые отделения
0
182
12:05 28.10.2024
Иран сбил большую часть ракет Израиля и не отступит от права ответить на агрессию — МИД
0
209
12:00 28.10.2024
Попытки Запада подтолкнуть Ливан к реформам могут привести к гражданской войне — Politico
0
196
11:32 28.10.2024
Спикер парламента Грузии обвинил президента в участии в организации беспорядков в стране
0
226
11:20 28.10.2024
Трамп в случае победы на выборах в США объявит тотальную войну Стармеру - Daily Mail
0
305
11:05 28.10.2024
Число туристов из РФ в Армении сократилось на 21,6%
0
274

Возврат к списку