В Минюсте РФ назвали важным обязать родителей содержать детей при обучении после школы
12:32 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст России считает важным введение для родителей обязанности содержать детей, в том числе через выплату алиментов, при очном обучении после школы. Об этом заявил заместитель министра Всеволод Вуколов на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при вице-спикере Госдумы Анне Кузнецовой.
Вуколов напомнил, что Минюстом подготовлен и опубликован для общественного обсуждения проект федерального закона о внесении дополнений в Семейный кодекс, «которым предлагается обязать родителей содержать детей, обучающихся по очной форме обучения, до его окончания но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, а также детей, достигших 18 лет и не завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования (в школе — прим. ТАСС), но не дольше достижения 19 лет».
«С нашей точки зрения, это очень важно», — подчеркнул Вуколов.
В настоящее время в Семейном кодексе содержится требование к родителям содержать своих несовершеннолетних детей.
Одновременно с этим законопроектом предлагается закрепить уголовную и административную ответственность за неуплату алиментов этой категории детей.
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