0
0
43
НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки сбили 120 украинских беспилотников

13:20 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 28.10.2024
Ради кредитов под активы РФ Киев передаст Брюсселю контроль над своим ВПК — Совет ЕС
0
60
13:05 28.10.2024
Российские войска освободили Цукурино в ДНР
0
116
13:00 28.10.2024
Дания готова к созданию центров для нелегалов в третьих странах — министр
0
115
12:32 28.10.2024
В Минюсте РФ назвали важным обязать родителей содержать детей при обучении после школы
0
190
12:20 28.10.2024
На Украине протестующие против мобилизации начали поджигать почтовые отделения
0
190
12:05 28.10.2024
Иран сбил большую часть ракет Израиля и не отступит от права ответить на агрессию — МИД
0
215
12:00 28.10.2024
Попытки Запада подтолкнуть Ливан к реформам могут привести к гражданской войне — Politico
0
203
11:32 28.10.2024
Спикер парламента Грузии обвинил президента в участии в организации беспорядков в стране
0
230
11:20 28.10.2024
Трамп в случае победы на выборах в США объявит тотальную войну Стармеру - Daily Mail
0
309
11:05 28.10.2024
Число туристов из РФ в Армении сократилось на 21,6%
0
277

Возврат к списку