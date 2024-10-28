ПВО РФ за сутки сбили 120 украинских беспилотников

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.