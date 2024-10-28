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WSJ проводила внутреннее расследование после ареста Гершковича в России — Semafor

14:00 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) проводила расследование своей деятельности после ареста ее журналиста Эвана Гершковича в России. Об этом сообщило издание Semafor.

По его данным, руководство The Wall Street Journal наняло юридическую фирму для проверки внутренних процедур газеты в период, когда велась кампания за освобождение Гершковича, однако результаты проверки не были представлены редакции. Как отмечает Semafor, ряд сотрудников WSJ считают, что руководство московского бюро допустило ряд ошибок, которые привели к аресту Гершковича.

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