Более половины голландцев одобряют планы правительства по сокращению миграции

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины голландцев положительно оценивают планы правительства Нидерландов, направленные на сокращения потока беженцев. Об этом сообщил информационный портал NL Times со ссылкой на опрос, в котором приняли участие около 15 тыс. человек.

Как показали результаты исследования, 57% жителей страны одобряют планы властей по ужесточению миграционной политики. Однако при этом лишь 43% опрошенных считают, что правительству удастся фактически реализовать эти меры.

На прошлой неделе правительство пришло к компромиссу по вопросу предоставления убежища беженцам. Лидер крайне правой Партии свободы, крупнейшей политической силы, входящей в правящую коалицию, Герт Вилдерс отказался от своего намерения объявить о кризисе с предоставлением убежища, однако правительство договорилось как можно скорее принять пакет жестких мер, направленных на сокращение миграции.

Проведенный опрос показал, что меры имеют разную поддержку. Например, упрощение процедуры депортации соискателей убежища после осуждения поддерживают 89% голландцев, однако осуществимой считают лишь 52% респондентов. За возвращение на родину сирийских беженцев, прибывших из безопасных районов своей страны, выступают 63% населения, однако лишь 36% участников опроса верят в то, что мера действительно будет работать.