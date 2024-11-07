Принцип «воюй или работай» уже действует на Украине, сообщил премьер страны
18:00 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принцип «воюй или работай» уже действует на территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.
«Анонсированный властями принцип „воюй или работай“ уже введен. Мобилизационные повестки через электронную систему „Оберег“ в первую очередь получили военнообязанные, которые не платят налоги», — сказал он.
По словам Шмыгаля, на сегодня 98% повесток через «Оберег» направляются людям, «которые не платят налогов и нигде не работают официально». «Соответственно, основа этого принципа уже воплощена — приоритет в мобилизации сегодня отдается людям, которые не работают. И только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают», — добавил он.
Ввести в стране принцип «воюй или работай» предложил Владимир Зеленский в последнем предновогоднем обращении год назад. «Ты либо работаешь, либо воюешь», — заявил он, рассуждая о проблемах мобилизации.
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