Соперничество глобальных держав не соответствует тенденциям времени — МИД КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения КНР и РФ основаны на неконфронтации и ненацеленности против третьих стран; соперничество между крупными державами не соответствует тенденциям времени. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о российско-китайском сотрудничестве и политике сдерживания, проводимой Вашингтоном.

«Сотрудничество Китая и России относится к стратегическому всеобъемлющему координационному партнерству в новую эпоху. Две страны всегда развивали отношения и сотрудничество в различных областях на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны. Китай всегда считал, что соперничество между крупными державами не соответствует тенденциям времени, а политика сдерживания и подавления пользуется все меньшей поддержкой», — отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.