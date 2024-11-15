С начала года в БЕлоруссию прибыло почти 120 тыс. украинцев - ГПК

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 120 тысяч граждан Украины прибыло в Белоруссию с начала нынешнего года. Такие данные распространил Государственный пограничный комитет (ГПК) республики.



В ведомстве уточнили, что с января текущего года в Белоруссию въехало 119 785 граждан Украины. «С территории Украины — 53, транзитом через Польшу — 95 463, через Литву — 22 525, через Латвию — 1 744», — говорится в тексте.



По данным Госпогранкомитета, всего с 24 февраля 2022 года в Белоруссию с украинской территории прибыло 266 277 граждан Украины. Через украинско-белорусскую границу проследовали 15 971 человек, транзитом через Польшу — 193 251, через Литву — 50 775, через Латвию — 6 280.





