С начала года в БЕлоруссию прибыло почти 120 тыс. украинцев - ГПК
12:05 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ведомстве уточнили, что с января текущего года в Белоруссию въехало 119 785 граждан Украины. «С территории Украины — 53, транзитом через Польшу — 95 463, через Литву — 22 525, через Латвию — 1 744», — говорится в тексте.
По данным Госпогранкомитета, всего с 24 февраля 2022 года в Белоруссию с украинской территории прибыло 266 277 граждан Украины. Через украинско-белорусскую границу проследовали 15 971 человек, транзитом через Польшу — 193 251, через Литву — 50 775, через Латвию — 6 280.
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