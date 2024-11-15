ВС РФ находятся в центре Курахова — Гагин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска продвинулись к центру Курахова, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» советник главы ДНР Ян Гагин.

«Кураховское направление сейчас одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Там идут ожесточенные бои. Сейчас под контролем почти половина города. Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города», — сказал Гагин. Он также добавил, что город находится в полуокружении.

Ранее силовые струетуры сообщали ТАСС, что российские войска сжимают клещи вокруг Курахова.