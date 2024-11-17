Си Цзиньпин: Китай не допустит войны и хаоса на Корейском полуострове, не будет сидеть, сложа руки

09:00 Источник: Интерфакс

Ни одна страна не должна пытаться трансформировать другую, действуя с позиции силы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Лиме в рамках саммита АТЭС с президентом США Джо Байденом, сообщил китайский МИД.

"Если американская сторона хочет сохранить мир в Тайваньском проливе, то главное (...), подходить к тайваньскому вопросу осторожно и осмотрительно, четко выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая", - сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай решительно отстаивает территориальный суверенитет, морские права и интересы в Южно-Китайском море.

"Соединенные Штаты не должны вмешиваться в двусторонние споры (...), а также не должны потворствовать провокационным порывам и поддерживать их", - заявил китайский руководитель.

Китай также "не допустит войны и хаоса на Корейском полуострове, не будет сидеть, сложа руки, и наблюдать, как стратегическая безопасность и основные интересы Китая оказываются под угрозой", - заверил Си Цзиньпин.