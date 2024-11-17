0
0
60
НОВОСТИ

Си Цзиньпин: Китай не допустит войны и хаоса на Корейском полуострове, не будет сидеть, сложа руки

09:00 17.11.2024 Источник: Интерфакс

Ни одна страна не должна пытаться трансформировать другую, действуя с позиции силы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Лиме в рамках саммита АТЭС с президентом США Джо Байденом, сообщил китайский МИД.

"Если американская сторона хочет сохранить мир в Тайваньском проливе, то главное (...), подходить к тайваньскому вопросу осторожно и осмотрительно, четко выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая", - сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай решительно отстаивает территориальный суверенитет, морские права и интересы в Южно-Китайском море.

"Соединенные Штаты не должны вмешиваться в двусторонние споры (...), а также не должны потворствовать провокационным порывам и поддерживать их", - заявил китайский руководитель.

Китай также "не допустит войны и хаоса на Корейском полуострове, не будет сидеть, сложа руки, и наблюдать, как стратегическая безопасность и основные интересы Китая оказываются под угрозой", - заверил Си Цзиньпин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:40 17.11.2024
CNN: Куда бы ни посмотрел Киев, преимуществом, кажется, обладает Москва
0
72
09:20 17.11.2024
Небольшой дождь и температуру воздуха до +7С прогнозируют синоптики в Москве 17 ноября
0
78
20:00 16.11.2024
Советник Трапма Эпштейн шокировал окружение избранного президента США своим заявлением - NYT
0
1525
19:00 16.11.2024
Журнал Newsweek назвал причину, по которой Тамп и Маск могут, вероятно, поссориться
0
1275
18:40 16.11.2024
До вступления в должность президента, Трамп не будет встречаться с лидерами других стран - СМИ
0
1043
18:25 16.11.2024
Заложники, захваченные в ресторане в пригороде Парижа, освобождены полицией
0
1054
17:00 16.11.2024
В пригороде Парижа в ресторане вероятно хозяин заведения взял сотрудников в заложник
0
1044
14:30 16.11.2024
Желающих поступить в «украинский легион» в Польше почти нет, проект провалился - СМИ
0
1342
14:00 16.11.2024
Лукашенко: «Белорусы, не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace, а надо носить свое…»
0
1364
13:45 16.11.2024
Президент Абхазии заявил о готовности написать заявление об уходе в отставку
0
1339

Возврат к списку