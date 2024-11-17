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Небольшой дождь и температуру воздуха до +7С прогнозируют синоптики в Москве 17 ноября

09:20 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 7 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

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