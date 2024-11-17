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На восстановление электросетей в Запорожской области правительство РФ выделило около 70 млн руб

10:35 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ выделило Минэнерго почти 70 млн рублей на восстановление распределительных электросетей в Запорожской области. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина.

«Выделить Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 69 533 тыс. рублей <…> в целях выполнения мероприятий по восстановлению распределительных сетей на территории Запорожской области, включая приобретение необходимой для их функционирования специализированной техники, специальных инструментов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты <…>», — говорится в документе.

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