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Индонезия стала страной — партнером БРИКС, сообщил посол в РФ

12:32 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индонезия приглашена стать страной — партнером БРИКС и дает положительный ответ. Об этом заявил ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш.

«Да, [мы получили приглашение]. Это позитивно. Теперь мы уже являемся страной — партнером БРИКС», — сказал он.

«Преимущества статуса означают, что мы можем участвовать во встречах БРИКС, конечно, не в качестве члена, а в качестве партнера, в зависимости от условий, которые уже определены странами БРИКС», — пояснил дипломат. Он также добавил, что Индонезия «как партнер будет участвовать и вносить свой вклад в любые усилия БРИКС».

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