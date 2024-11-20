Индонезия стала страной — партнером БРИКС, сообщил посол в РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индонезия приглашена стать страной — партнером БРИКС и дает положительный ответ. Об этом заявил ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш.

«Да, [мы получили приглашение]. Это позитивно. Теперь мы уже являемся страной — партнером БРИКС», — сказал он.

«Преимущества статуса означают, что мы можем участвовать во встречах БРИКС, конечно, не в качестве члена, а в качестве партнера, в зависимости от условий, которые уже определены странами БРИКС», — пояснил дипломат. Он также добавил, что Индонезия «как партнер будет участвовать и вносить свой вклад в любые усилия БРИКС».