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НОВОСТИ

РФ самоотверженно борется за достижение мира, пока США развязывают войны — лидер Никарагуа

11:05 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты систематически стремятся развязывать международные конфликты, в то время как Россия самоотверженно сражается за достижение мира на планете. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

«Соединенные Штаты <…> несут ответственность за все оккупации, войны, атомные бомбардировки ни в чем не повинных народов, — говорится в совместном заявлении Ортеги и вице-президента страны Росарио Мурильо, текст которого привел местный портал 19Digital. — [Мы демонстрируем] необходимую и постоянную солидарность с Российской Федерацией, которая самоотверженно борется с фашизмом и любой ценой отстаивает мир [на планете]».

По словам никарагуанских лидеров, США и их союзники поддерживают распространение фашизма, «тщетно пытаясь сохранять свое доминирование в мире, тем самым разрушая его». «Осуждая трусливых головорезов, поработителей, пособников геноцида и разрушителей мира, мы полностью поддерживаем все, что должно быть сделано для обеспечения жизни и мира, а также священных прав человечества», — отметили они.

Ранее Мурильо заявила, что США и НАТО являются врагами человечества, а Ортега назвал Владимира Зеленского «сыном Гитлера» из-за желания воевать с РФ.

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