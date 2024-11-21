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96% раненых в ходе СВО возвращаются в строй после лечения — Цивилева

12:32 21.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выстроенная в России система помощи раненым в ходе специальной военной операции позволила добиться того, что 96% бойцов с ранениями возвращаются в войска. Об этом в ходе пленарного заседания Третьего международного форума «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений» заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Сроки оказания хирургической помощи существенно снизились от начала СВО к настоящему моменту. В большинстве случаев первая помощь оказывается в первые 10 минут, первая врачебная — в пределах 40-60 минут, квалифицированная хирургическая — через 2-3 часа после ранения. <…> Оперативно внедренная ГВМУ (Главным военно-медицинским управлением — прим. ТАСС) система лечебно-эвакуационных мероприятий позволила добиться возвращения в строй до 96% раненых и больных», — сказала Цивилева.

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