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Армия Израиля предупредила население южных окраин Бейрута о предстоящих авиаударах

09:20 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Израиля призвала жителей двух районов на южной окраине ливанской столицы срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящими ударами израильских ВВС по предполагаемым объектам проиранской шиитской организации «Хезболлах».

Как сообщил в социальной сети X на арабском языке официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри, последуют воздушные рейды на квартал Харет-Хорейк и предместье Хадас. Он также опубликовал карты с отмеченными на них местами, по которым будут нанесены удары.

«Необходимо немедленно покинуть дома в указанных районах ради безопасности ваших семей и держаться от них на расстоянии как минимум 500 метров, — говорится в сообщении. — Армия Израиля начнет в ближайшее время интенсивные действия против наземных целей на юге Бейрута».

21 ноября израильские ВВС в течение суток четырежды бомбили ливанскую столицу.

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