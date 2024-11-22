Певица Юта встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

16:15

В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывала певица Юта, которая посмотрела как устроена работа учреждения, а также пообщалась с потенциальным военнослужащими и гражданами, заключившими контракт с Минобороны РФ.

«Первое, что приходит в голову, – я горжусь своей страной. Государство делает все для того, чтобы подписание контракта было максимально быстрым и комфортным. Впечатляет очень, как это все происходит. Просто по-человечески. Это очень тепло, очень по-дружески и очень с пониманием», – отметила артистка.

Юта пожелала российским военным скорейшей победы, а также исполнила для посетителей пункта несколько песен.

«Это и называется единение – когда все смотрят в одну сторону и все друг другу помогают, поэтому это очень важно вот здесь», – считает Юта.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он принимает граждан по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетить пункт можно по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит открыта на городском портале mos.ru.

Консультацию о прохождении службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на горячей линии по номеру 117. Также на вопросы граждан отвечает чат-бот @MskContract_bot в Telegram.