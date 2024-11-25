Кабмин РФ не поддержал законопроект о депремировании работников
09:20 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России не поддержало законопроект ЛДПР, которым предлагалось закрепить в Трудовом кодексе понятие «депремирование» и порядок такой процедуры. Официальный отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.
В законопроекте под депремированием понимается невыплата или уменьшение стимулирующей, поощрительной части зарплаты. Согласно тексту, депремировать работника можно только при наличии основания, установленного в договоре или локальном нормативном акте в соответствии с трудовым законодательством. При этом месячная зарплата не должна уменьшаться более чем на 20%.
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