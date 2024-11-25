В Германии разрабатывают план расширения сети бомбоубежищ для населения — Bild
10:05 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Германии разрабатывают план, который позволит расширить площади бомбоубежищ для гражданского населения за счет переоборудования общественных зданий и частных построек. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
По ее данным, в Германии отмечается нехватка общедоступных бомбоубежищ — их насчитывается 579 штук, они могут разместить менее 500 тыс. человек в 83-миллионной стране. Одной из причин этого называется политика последних 17 лет, когда в стране ликвидировали защитные укрытия, поскольку «никто не думал, что в них еще возникнет потребность».
По оценкам главы Федерального ведомства по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Ральфа Тислера, на строительство сети бункеров потребуется значительное количество времени. На этом фоне BBK совместно с властями федеральных земель работает над национальным планом по расширению сети бомбоубежищ. Он предусматривает, что в качестве защитных сооружений для гражданского населения будут использоваться все подходящие для этих целей общественные места (станции метро, центры обслуживания населения, административные здания), а также частные дома.
Власти намерены стимулировать жителей страны создавать на своих частных владениях укрепленные помещения, в частности, оборудовать под эти цели гаражи или подвалы. Кроме того, будет создано специальное мобильное приложение, которое в случае воздушной угрозы будет показывать пользователю адрес ближайшего укрытия.
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