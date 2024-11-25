0
0
238
НОВОСТИ

Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты — ОАК

10:32 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Функции управления деятельностью «Яковлев» будет выполнять генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, сообщила ОАК.

Пост управляющего директора компании «Туполев» займет заместитель генерального директора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

«Генеральный директор ПАО „Яковлев“ Андрей Богинский и управляющий директор АО „Туполев“ Константин Тимофеев покидают свои посты. Функции управления деятельностью ПАО „Яковлев“ будет выполнять непосредственно генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании „Яковлев“, — говорится в сообщении корпорации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 25.11.2024
В Европе «горячие головы» хотят отправки войск на Украину, но единства нет — Песков
0
12
12:00 25.11.2024
Le Monde признала, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле»
0
17
11:32 25.11.2024
У Киева нет шансов вернуть утраченные территории — основатель ЧВК Blackwater
0
126
11:20 25.11.2024
Армия США при Трампе может уволить всех трансгендеров — The Times
0
125
11:05 25.11.2024
В Европе возобновились обсуждения отправки войск на Украину — Le Monde
0
192
11:00 25.11.2024
Путин не позволяет США комфортно действовать на мировой арене — СМИ
0
187
10:20 25.11.2024
Не менее 4 человек погибли в Индии, протестуя против проведения осмотра мечети
0
252
10:05 25.11.2024
В Германии разрабатывают план расширения сети бомбоубежищ для населения — Bild
0
254
10:00 25.11.2024
Британский наемник заявил, что был направлен в Курскую область против своей воли
0
317
09:32 25.11.2024
Спрос на сотрудников в IT-сфере в России вырос на 20% за два года
0
327

Возврат к списку