Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты — ОАК

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Функции управления деятельностью «Яковлев» будет выполнять генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, сообщила ОАК.

Пост управляющего директора компании «Туполев» займет заместитель генерального директора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

«Генеральный директор ПАО „Яковлев“ Андрей Богинский и управляющий директор АО „Туполев“ Константин Тимофеев покидают свои посты. Функции управления деятельностью ПАО „Яковлев“ будет выполнять непосредственно генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании „Яковлев“, — говорится в сообщении корпорации.