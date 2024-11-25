В Европе возобновились обсуждения по поводу возможной отправки войск на Украину - СМИ
13:20 25.11.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Le Monde: в Европе возобновились обсуждения возможной отправки войск на Украину. Переговоры проходят на фоне возможного отказа США от поддержки Киева после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.
«Дебаты чувствительные, в основном секретные», — говорится в публикации французской газеты. Издание напоминает, что вопрос отправки войск на Украину ранее принимал президент республики Эммануэль Макрон.
Военный источник из Великобритании заявил газете, что между Лондоном и Парижем идут обсуждения по сотрудничеству в сфере обороны для создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую безопасность ЕС. "Говорит Москва"
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