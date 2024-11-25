0
0
47
НОВОСТИ

В Европе возобновились обсуждения по поводу возможной отправки войск на Украину - СМИ

13:20 25.11.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Le Monde: в Европе возобновились обсуждения возможной отправки войск на Украину. Переговоры проходят на фоне возможного отказа США от поддержки Киева после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

«Дебаты чувствительные, в основном секретные», — говорится в публикации французской газеты. Издание напоминает, что вопрос отправки войск на Украину ранее принимал президент республики Эммануэль Макрон.

Военный источник из Великобритании заявил газете, что между Лондоном и Парижем идут обсуждения по сотрудничеству в сфере обороны для создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую безопасность ЕС.  "Говорит Москва"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 25.11.2024
«Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором — Роскосмос
0
48
13:05 25.11.2024
Контуры платежной системы BRICS Bridge могут проявиться уже к 2025 году
0
120
13:00 25.11.2024
Всемирный банк направил Киеву более $40 млрд с февраля 2022 года
0
122
12:45 25.11.2024
Экоактивисты заблокировали крупнейшую транспортную артерию Варшавы
0
157
12:20 25.11.2024
Путин готов к переговорам по Украине — Песков
0
219
12:05 25.11.2024
В Европе «горячие головы» хотят отправки войск на Украину, но единства нет — Песков
0
222
12:00 25.11.2024
Le Monde признала, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле»
0
234
11:32 25.11.2024
У Киева нет шансов вернуть утраченные территории — основатель ЧВК Blackwater
0
324
11:20 25.11.2024
Армия США при Трампе может уволить всех трансгендеров — The Times
0
303
11:05 25.11.2024
В Европе возобновились обсуждения отправки войск на Украину — Le Monde
0
375

Возврат к списку