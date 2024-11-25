Трампу будет сложно справиться с укреплением позиций РФ, КНР и Ирана — Politico

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с трудностями при выстраивании внешнеполитического курса страны на фоне изменений в международных отношениях в сравнении с его первым президентским сроком в 2017–2021 годах. Главе Белого дома придется учитывать возросшее влияние России, Китая, Ирана и КНДР, отметила газета Politico.

Как считает издание, предвыборные обещания будущего главы американской администрации положить конец конфликту на Украине уже под угрозой срыва, поскольку ситуация на линии фронта нестабильна, а Украина «теряет вооруженные силы». Другой проблемой для избранного лидера станет угроза распространения суверенитета Израиля на всю территорию Западного берега реки Иордан, что 21 ноября уже предложил министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир. Газета указала, что это приведет к продолжению конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп также может столкнуться с препятствиями в отношениях США и Ирана, поскольку ранее политик планировал «заставить Иран отказаться от программы по созданию ядерного оружия». Однако Тегеран, утверждает Politico, сейчас «гораздо ближе к обретению ядерного оружия», чем в 2018 году, когда Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (договор в 2015 году подписали Иран и группа международных посредников в составе России, Китая, Великобритании, Германии, США и Франции).

Еще одним новшеством для избранного лидера в международных делах будет рост сотрудничества РФ и КНДР в том числе в военной сфере. Наконец, отмечает издание, председатель КНР Си Цзиньпин «стал придерживаться более жесткой линии» в отношениях с США, а партнерство Москвы и Пекина будет противоречить чисто «двустороннему подходу», которому Трамп следовал в период первого президентского срока.